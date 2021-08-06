В Украине до конца года запустят скоростные поезда из Черкасс в Киев, - Шмыгаль

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, в этом году благодаря модернизации и электрификации железной дороги от м. Черкаси ст. Т. Шевченко в г.. Смела общей протяженностью 30 км, будут запущены скоростные электропоезда от Черкасс в Киев со временем в пути 2 ч. 30 мин.



По словам Шмыгаля до проведения электрификации участка Черкассы - ст. имени Т. Шевченко регионального филиала "Одесская железная дорога" Укрзализныци два города - Черкассы и Житомир - до сих пор были лишены железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины.



"Начиная электрификацию, мы закладываем первый кирпич в развитие современного железнодорожного сообщения на Черкасчине. В перспективе это даст серьезный экономический эффект. Речь идет о комфорте и скорости перевозок, и о большом пассажиропотоке, поскольку многие жители области работают в Киеве и приезжают домой на выходные, и о развитии туризма ", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.



Отмечается, что благодаря электрификации железной дороги от г. Черкаси ст. Т. Шевченко жители области получат новое пригородное сообщение с областным центром. Скорые поезда будут отправляться из Городища, Корсунь-Шевченковского, Смелы, Каменки в Черкассы.



Кроме того, планируется продолжение електификации от Черкасс до станции Гребенка.



"Вместо тупикового в транспортном плате областного центра Черкассы превратятся в инфраструктурный транзитный хаб. Это даст импульс для развития бизнеса и экономики области, социальной и экономической активности граждан", - подчеркнул премьер.



В пресс-службе добавили, что от Черкасс будет запущен ежедневный поезд в соседний областной центр - Кропивницкий, а также можно будет запустить дневной скоростной поезд сообщением Харьков - Черкассы - Львов, который будет проходить также через Полтаву, Белую Церковь, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, где суммарно проживает более 4 млн граждан.

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