В Украине до 9 мая могут активизироваться российские диверсанты, – МВД
В Министерстве внутренних дел допускают активизацию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) РФ в Украине до 9 мая
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Укринформ.
По его словам, для обеспечения безопасности во время планируемых мероприятий в День победы над нацизмом во Второй мировой войне по всей стране будут задействованы более 5 тыс. правоохранителей.
"Мы получаем информацию о вполне вероятных обстрелах мирных территорий, и потому обращаюсь к каждому украинскому жителю, особенно в эти дни - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. И, безусловно, эти символические даты для российского агрессора - как красное для быка. Поэтому мы готовы к противодействия ДРГ и другим криминальным элементам, которые, вполне вероятно, могут активизироваться в эти дни", - подчеркнул Енин.
Сейчас в ряде городов Украины проводятся спецоперации для предотвращения возможных провокаций.
"И пока весь цивилизованный мир вспоминает в эти дни жертв страшных войн, Российская Федерация хочет парадов и готовится к танцам на костях в Мариуполе. Так вот, 9 мая для РФ – это никакой не день победы, это день большого позора", - сказал он. .
В МВД добавляют, что правоохранители выявляют потенциальных диверсантов фактически каждый день. 6 мая в одной из центральных областей Украины задержан человек, который сотрудничал с врагом. Фигурант во время временного захвата РФ территории Киевщины наводил врага на места накопления стратегических запасов, показывал, где живут участники АТО, активисты.
"И сейчас, после того, как враг ушел с освобожденных территорий, это лицо, конечно, пыталось закамуфлировать себя под образ защитника Отечества. Но это ему не помогло… Все зафиксировано на соответствующие видеокамеры и станет достаточно основательной доказательной базой во время судебных процессов", - заметил Енин.
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