В Украине до 80% проектов восстановления реализуют на средства партнеров, – Кубраков
Около 80% проектов восстановления в Украине на сегодняшний день реализуются на средства партнеров или с использованием механизмов международных финансовых институтов
Об этом 4 августа сообщил вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Интерфакс-Украина.
"Сейчас 80% проектов восстановления осуществляются через механизмы международных финансовых институций, во многих случаях – за средства партнеров", – сказал чиновник.
Что известно о финансировании восстановления Украины
21-22 июня в Лондоне прошла очередная Конференция по восстановлению Украины. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.
Наибольшую часть финансовой помощи Украине взял на себя Евросоюз, который планирует выделить Украине €50 миллиардов в виде грантов и кредитов. Поддержка рассчитана на ближайшие четыре года.
Среди отдельных стран больше всего присоединились Великобритания и США. 21 июня Лондон объявил "исторический пакет финансовой поддержки для Украины" на сумму $3 млрд, которая будет предоставлена в течение трех лет. В Вашингтоне заверили , что предоставит Украине $1,3 млрд. Средства будут направлены, в частности, на восстановление энергосистемы, инфраструктуры и помощь предприятиям.
Также о существенной помощи заверили и другие государства. ФРГ обещала предоставить Украине дополнительно 381 млн. евро на гуманитарную помощь в 2023 году. Правительство Испании обязалось выделить на восстановление и реконструкцию Украины более 250 млн евро. Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.
Также правительство Украины подписало меморандум с Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве в проектах восстановления Украины, предусматривающий выделение €840 млн.
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