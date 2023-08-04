Об этом 4 августа сообщил вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас 80% проектов восстановления осуществляются через механизмы международных финансовых институций, во многих случаях – за средства партнеров", – сказал чиновник.

Что известно о финансировании восстановления Украины

21-22 июня в Лондоне прошла очередная Конференция по восстановлению Украины. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.

Наибольшую часть финансовой помощи Украине взял на себя Евросоюз, который планирует выделить Украине €50 миллиардов в виде грантов и кредитов. Поддержка рассчитана на ближайшие четыре года.

Среди отдельных стран больше всего присоединились Великобритания и США. 21 июня Лондон объявил "исторический пакет финансовой поддержки для Украины" на сумму $3 млрд, которая будет предоставлена в течение трех лет. В Вашингтоне заверили , что предоставит Украине $1,3 млрд. Средства будут направлены, в частности, на восстановление энергосистемы, инфраструктуры и помощь предприятиям.

Также о существенной помощи заверили и другие государства. ФРГ обещала предоставить Украине дополнительно 381 млн. евро на гуманитарную помощь в 2023 году. Правительство Испании обязалось выделить на восстановление и реконструкцию Украины более 250 млн евро. Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Также правительство Украины подписало меморандум с Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве в проектах восстановления Украины, предусматривающий выделение €840 млн.

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