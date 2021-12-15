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В Украине до 2026 года планируют создать береговые ракетные войска

15 декабря, 2021 среда
18:26
Общество

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа анонсировал создание береговых ракетных войск до 2026 года

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В стадии развития находится новый род войск - береговые ракетные войска. Они будут сформированы к 2026 году. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство", - отмечают в сообщении.

Неижпапа отметил, что стремительный рост боевых способностей украинского военного флота стал возможным благодаря поддержке руководства государства и международных партнеров - членов НАТО. Он отметил, что кроме плановых мероприятий по специальной, боевой подготовке, состоялись международные учения, в частности "Си Бриз - 2021", участниками которых стали современные военные суда США, Великобритании, Франции, Румынии, Грузии и других государств.

"В этом году была завершена и утверждена президентом Украины стратегия развития ВМС ВСУ до 2036 года. Она охватывает все приоритетные направления деятельности ВМС и формирует возможности на долгосрочную перспективу. Согласно программе развитие надводных сил предполагает строительство кораблей класса "корвет". На сегодняшний день в Турции готовность корпуса первого корабля этого класса составляет 75-80%. В первом квартале следующего года корпус корвета будет готов, а к концу 2022-го корабль с некоторой оснасткой отбуксируют в Украину на достройку. Начнутся государственные испытания. Также в 2023 году будет заложен второй корабль этого класса", - отметил командующий ВМС.

Кроме того, он добавил, что благодаря имплементации кредита Великобритании и соглашению Украины и объединенного Королевства стало возможным достижение договоренностей по строительству ракетных катеров, закупке противоминных кораблей, ракетам класса море-море и создание двух военно-морских баз ВМС ВСУ.

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