В Украине для восстановления бизнеса запустили платформу Prozorro+
Prozorro разработала и запустила платформу Prozorro+. Она поможет обеспечить общие потребности государства и будет способствовать восстановлению украинского бизнеса во время войны
Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.
"Мы имеем лучшую армию в мире. Она заслуживает лучшего тыла. И здесь на первый план выходит, с одной стороны, способность государства быстро закрывать свои насущные потребности, а с другой – возможность для бизнеса возобновить свою работу и поддерживать экономику. Платформа Prozorro+ поможет объединить эти две цели", – говорится в сообщении.
На Prozorro+ могут зарегистрироваться компании, готовые поставлять государству товары для гуманитарных нужд – горючее, пищевые продукты, одежду, ноутбуки, генераторы и т.д. В свою очередь, государственные и местные органы власти, военно-гражданские администрации и гуманитарные штабы смогут публиковать свои потребности в товарах.
В пилотном режиме проект уже работает для 15 заказчиков, среди которых: Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство социальной политики, Укрзализныця, Львовская ОГА и Штаб гуманитарной помощи при Национальном агентстве по предотвращению коррупции.
- По состоянию на 30 марта, только через сутки после возобновления авторегистрации ФОП украинцы зарегистрировали более 1 000 новых бизнесов.
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