В Украине для 350 тыс. домохозяйств снизили цену газа

Об этом сообщает Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.



НКРЭКУ 9 декабря перевела клиентов "поставщика последней надежды" на базовый тариф ГК "Нафтогаз Украины". Цена газа для 350 тыс. домохозяйств составит 7,96 грн за кубометр вместо 46,22 грн.



Ранее "Нефтегаз Украины" предлагал автоматически перевести клиентов на базовый годовой тариф (7,96 грн за кубометр газа). После принятия закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии это стало возможным для клиентов "поставщика последней надежды".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb