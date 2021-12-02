В Украине диверсанта "ДНР" приговорили к почти 12 годам заключения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Участник вооруженного формирования "Оплот", подчиняющийся "ДНР", приговорен к 11 годам и 10 месяцам заключения.



Его задержали сотрудники СБУ при попытке взорвать электроподстанцию.



У диверсанта обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления и средства связи.



Следствие установило, что задержанный - житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к российским наемникам и вступил в состав террористической организации "Оплот".



По приказу главарей, он тайно приехал на подконтрольную украинским властям территорию для совершения диверсий на объекте критической инфраструктуры.



Взрывчатку преступник нашел в тайнике, подготовленном русскими наемниками.



Суд признал пособника кафиров виновными в совершении преступлений по ст. 113 (диверсия), ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

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