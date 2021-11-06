В Украине действует уникальная инклюзивная политика по отношению к нацменьшинствам, - эксперт

Об этом во время II форума идей и решений "Re:Open Zakarpattia" рассказала глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан.



По ее словам, в Украине в этом плане действует уникальная инклюзивная политика со времен принятия закона о национальных меньшинствах в 1992 году. Этим наше государство качественно отличается от остальных стран Европы.



"То, что в Европе есть общепринятая политика в отношении национальных меньшинств - миф. Есть рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств, но она по-разному интерпретирована разными странами, - отметила она. - Франция вообще не признает национальные меньшинства, в Германии только 4 этнических сообщества подпадают под защиту рамочной конвенции, в Венгрии таких 13”.



Украина, также подписавшая эту рамочную конвенцию, признает все сообщества, которые прилагают усилия для того, чтобы быть признанными. Есть отдельная полемика относительно некоторых этнических общностей, которые могут либо считаться вариантом украинской региональной этнической культуры или отдельной этнической культурой.



В целом, работа государства по поддержке национальных сообществ в Украине, по словам Елены Богдан, включает три направления. Первым является то, что Украина поддерживает за государственные средства и средства местного самоуправления около 70 учебных заведений, где преподавание осуществляется на языках нацменьшинств - венгерском, словацком, румынском и т.д. Несмотря на вызовы войны и пандемии, за счет бюджета печатаются учебники на языках этнических сообществ.



"В Германии, например, украинцев не меньше, чем венгров в Украине, но там нет школ, где осуществляется преподавание на украинском языке. В Венгрии украинцы признаны национальным меньшинством, но тоже нет ни одной школы, где обучение ведется на украинском языке", - отметила спикер.



Вторым направлением работы в направлении поддержки национальных сообществ является деятельность Украинского культурного фонда, поддерживающего проекты культурного разнообразия. Однако специфика УКФ – это проекты, которые продолжаются с мая по сентябрь и это не покрывает потребности всех этнических общин. Поэтому нужна отдельная программа для финансирования проектов, которые не подпадают под финансирование фонда, чтобы национальные сообщества имели возможность развиваться.



Еще одной платформой поддержки этнических сообществ является Координационный центр вещания национальных меньшинств, который работает на базе Общественного телевидения. Они готовят как программы по этническим сообществам на украинском языке, так и программы, ориентированные на эти этнические сообщества и выпускаемые на их языках.



Правительство Украины уделяет особое внимание развитию ромского этнического сообщества, поскольку у этого меньшинства очень высокий уровень бедности, что вызывает немало проблем.

Самый неотложный вызов сейчас, по словам Елены Богдан, - логично завершить введение закона о функционировании украинского языка как государственного.

