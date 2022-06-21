Это могло бы походить на неудачную шутку, но данные из Единого государственного реестра в системе YouControl свидетельствуют об обратном.

Наибольшее количество партийных ячеек, названных в честь президента России, зарегистрировано в оккупированном ныне Крыму – их там семь. Однако есть они и в других регионах Украины. Две в Николаевской области. По одной в Киеве, Одессе, Донецке, Рахове, Полтаве, Харькове, Херсоне и Хмельницком.

Партия имени Путина появилась в Украине задолго до полномасштабного вторжения и даже до Революции Достоинства. Она является наследницей политической силы "Русь Единая", образовавшейся в 2003 году и выступавшей за экономическую интеграцию стран постсоветского пространства. Одним из ее учредителей стал экс-нардеп Александр Ременюк. В 2004 году партия была поддержана на президентских выборах Виктора Януковича. В 2005 году состоялся ребрендинг партии и уже в следующем году она пошла на парламентские выборы как Партия политики ПУТИНА. Правда, в Верховную Раду Украины партия так и не попала, набрав только 0,12% голосов избирателей (интересно, кто эти 0,12%). После провала на выборах партии вернули старое название "Русь Единая", однако региональные ячейки так и продолжили носить имя диктатора путина.

В сентябре 2021 года вышел сюжет о деятельности этой партии в Украине. В нем Министерство Юстиции Украины пояснило, что обратилось в суд по поводу обжалования регистрации партии и изъятия ее из реестра. Официальная причина иска – несоответствие названия партии названиям ее ячеек. Подготовительное заседание должно было состояться в ноябре прошлого года.

К слову, "Русь Единая " в Украине сегодня также продолжает существовать. В стране зарегистрировано ее 10 действующих партийных организаций.