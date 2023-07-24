Об этом информируют на сайте правительства.

"Вопрос защиты прав детей для системы БПП является одним из приоритетных. Мы много лет проводим интенсивную работу по распространению информации и среди детей, и среди их законных представителей, и среди партнеров о праве детей на получение бесплатной первичной и вторичной правовой помощи", – сказала заместитель директора Координационного центра по оказанию правовой помощи Наталия Марчук.

В соответствии с Законом Украины "О безвозмездной правовой помощи" все дети имеют право на такую безвозмездную помощь, которую можно получить в бюро по свидетельству о рождении.

В настоящее время, чтобы воспользоваться этой услугой в системе, законный представитель ребенка должен подать заявление в бюро правовой помощи по месту нахождения. Заявление должно быть сопровождено свидетельством о рождении ребенка.

Однако с 3 августа вступают в силу изменения в законодательство, согласно которым дети 14 лет, смогут самостоятельно обращаться за вторичной правовой помощью в бюро по вопросам, обращение с которыми в суд разрешается с этого возраста.

Подростки смогут обращаться за помощью в контактный центр - 0 800 213 103 в будни с 8:00 до 18:00 или позвонив через приложение Telegram , написав в телеграмм-бот "Бесплатная правовая помощь" кнопка "Получить консультацию".

Также дети 14 лет можно посетить в ближайшее бюро правовой помощи, по адресам .

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Какую помощь могут получить подростки

Марчук отметила, что юристы центров по оказанию вторичной правовой помощи и адвокаты, сотрудничающие с системой БПП, помогают решать проблемы, касающиеся нарушения прав и законных интересов детей: установление фактов, имеющих юридическое значение, предоставление разрешения на брак, усыновление, объявление родителей умершими или без вести отсутствия, установление родителей.

"В отличие от служб по делам детей, юристы системы БПП не имеют первичного доступа к ребенку, который обидел. О том, что несовершеннолетнее лицо нуждается в правовой помощи, мы можем узнать из СМИ или других источников. В таких ситуациях очень важно наше взаимодействие. Если вы видите, что права ребенка нарушены, коммуницируйте со специалистами бюро, ных представителей в систему БПП, объясняйте им, что безвозмездную правовую помощь гарантирует государство. Так мы сможем помочь большему количеству детей", – добавила Марчук.

С 2022 года по первое полугодие система БПП получила более 6,7 тыс. запросов в защиту прав детей, из которых 3,2 тыс. были удовлетворены вторичной правовой помощью.