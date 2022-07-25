В Украине дешевеет сжиженный газ: в среднем цена упала на 30 коп.
За выходные средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 30 коп. до 30,09 грн/л
Об этом сообщил сайт Enkorr .
Как говорится в сообщении, за 22-25 июля многие украинские АЗС снизили цены на сжиженный газ, в среднем цена за литр просела на 30 коп.
"На станциях "Укрнафты" автогаз подешевел на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л. В сети Shell продукт подешевел на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станциях KLO - на 0,40 грн/л до 29,27 грн/л", - сообщает Enkorr.
Также по данным сайта, удешевление на 1–2 грн/л автогаза наблюдается в сетях "Нефтек" (29,99 грн/л), "Авантаж 7" (до 27,95 грн/л) и Motto (до 29,37 грн/л) /л).
- Горюче-смазочные материалы в мире должны подешеветь в ближайшее время.
- Цены в Украине могут вырасти еще на 10–15 процентов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное