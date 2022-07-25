Об этом сообщил сайт Enkorr .

Как говорится в сообщении, за 22-25 июля многие украинские АЗС снизили цены на сжиженный газ, в среднем цена за литр просела на 30 коп.

"На станциях "Укрнафты" автогаз подешевел на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л. В сети Shell продукт подешевел на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станциях KLO - на 0,40 грн/л до 29,27 грн/л", - сообщает Enkorr.

Также по данным сайта, удешевление на 1–2 грн/л автогаза наблюдается в сетях "Нефтек" (29,99 грн/л), "Авантаж 7" (до 27,95 грн/л) и Motto (до 29,37 грн/л) /л).

Горюче-смазочные материалы в мире должны подешеветь в ближайшее время.

Цены в Украине могут вырасти еще на 10–15 процентов.

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