Об этом сообщил сайт Enkorr .

Как отмечает источник, за прошлую неделю многие украинские АЗС снизили цены на дизельное топливо, в среднем цена за литр просела на 30 коп.

В частности продукт в сети AMIC подешевел на 51 коп./л, до 56,49 грн/л. – сообщает Enkorr.

Также по данным сайта, удешевление на 1–1,5 грн/л дизтоплива наблюдается в сетях BVS (до 56,99 грн/л), Mango (до 54,49 грн/л) и Prim (до 54 грн/л).