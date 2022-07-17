В Украине дешевеет дизтопливо: в среднем цена упала на 30 коп.
Дизельное топливо за неделю подешевело в среднем по стране на 30 коп./л, до 56,19 грн/л
Об этом сообщил сайт Enkorr .
Как отмечает источник, за прошлую неделю многие украинские АЗС снизили цены на дизельное топливо, в среднем цена за литр просела на 30 коп.
В частности продукт в сети AMIC подешевел на 51 коп./л, до 56,49 грн/л. – сообщает Enkorr.
Также по данным сайта, удешевление на 1–1,5 грн/л дизтоплива наблюдается в сетях BVS (до 56,99 грн/л), Mango (до 54,49 грн/л) и Prim (до 54 грн/л).
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