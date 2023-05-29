Об этом информируют нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк .

С сегодняшнего дня 8 мая официально День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов, а также выходной день.

Законопроект №9278 поддержало основу и в целом 317 народных избранников.

Фото: Алексей Гончаренко

"В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии - чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру. Это важный шаг", - написал Гончаренко.

А 9 мая Украина будет отмечать только День Европы.