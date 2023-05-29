В Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне сделали официальным выходным
29 мая Верховная Рада сделала в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне официальным выходным
Об этом информируют нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк .
С сегодняшнего дня 8 мая официально День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов, а также выходной день.
Законопроект №9278 поддержало основу и в целом 317 народных избранников.
Фото: Алексей Гончаренко
"В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии - чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру. Это важный шаг", - написал Гончаренко.
А 9 мая Украина будет отмечать только День Европы.
- А 7 мая административный суд Берлина отменил запрет на российские флаги во время памятных мер 8 и 9 мая, полиция выступила против. Уже 8 мая Высший административный суд Берлина снова запретил демонстрацию российских флагов в столице Германии в течение 8 и 9 мая.
- Кроме того, в День памяти и примирения 8 мая 2023 года украинское посольство в Берлине (ФРГ) впервые отказалось от возложения цветов у советских памятников или советской символики.
- Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект , который предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Также он подписал указ о праздновании Дня Европы ежегодно 9 мая.
- В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая.
- В Казахстане отменили парад 9 мая. А в Молдове за ношение георгиевской ленты 9 мая обещали штрафовать.
- Румынский премьер-министр Николае Чуке инициировал перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая.
- 25 мая в парламенте Молдовы зарегистрировали законопроект, которым предлагают переименование Дня победы 9 мая в День памяти и отмечать его 8 мая.
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