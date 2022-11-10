Об этом рассказал соучредитель проекта "Декоммунизация Украины" Вадим Поздняков в эфире Эспрессо.

"В целом с начала широкомасштабного вторжения было демонтировано не менее 500 различных объектов, переименовано не менее 4 тыс. улиц. Процесс очень активный. Ежемесячно переименовывают не менее тысячи улиц с коммунистическими, российско-имперскими названиями", - подчеркнул он.

По словам Вадима Позднякова, деколонизация продвигается очень активно и быстрее декоммунизации, несмотря на то, что соответствующего закона не существует, поскольку есть очень большой запрос от граждан.

Соучредитель проекта "Декоммунизация Украины" отметил, что до полномасштабной войны процесс деколонизации также происходил. Так, в 2021 году в стране переименовали около 2 тыс. улиц, демонтировали примерно 300 – 400 памятников.

28 сентября Вадим Поздняков заявил, что Киев должен стать образцом в плане дерусификации, чтобы другие города тоже активно над ней работали, ведь в столице есть 200 объектов, которые можно демонтировать.

6 ноября он отметил, что Украине необходим новый закон о дерусификации, регламентирующий, какой вид должны выглядеть памятниками Второй мировой войны.

10 ноября депутаты Киевского городского совета поддержали переименование еще 11 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.