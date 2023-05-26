Одна – навестить родителей в Сумах. Другая — окончательно возвращается домой в Харьков. Со вчерашнего дня слушаю бесконечный монолог последней о том, как она счастлива по этому поводу. "Девки, разве я знала раньше, как у нас свободно дышится? Какая Украина крутая? Нет, я не знала, честно. Для этого нужно было пожить в другой стране".

Угощают меня польским печеньем и швейцарскими пряниками, обе рассказывают о том, как хорошо их приняли эти страны, как часто бывает стыдно за поведение сограждан за границей, и о том, как абсолютное большинство их знакомых планирует непременно возвращаться домой, в ближайшее время или чуть позже. "Меня мои поляки уговаривали — оставайся, ты что! Спасибо, говорю, вы моя новая семья. Но в Украине даже воздух другой, там все другое, и там такая свобоода!". Она несколько раз повторила про эту свободу. Интересно.

"Меня мои поляки уговаривали — оставайся, ты что! Спасибо, говорю, вы моя новая семья. Но в Украине даже воздух другой, там все другое, и там такая свобоода!"

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В то же время сетует на украинских мужчин: "Большинство украинских мужчин считают, что мы за границу выехали как какие-то проститутки. Нет, Ира, не спорь! У тебя другое окружение. А я — простой народ. Я тебе говорю! Типа мы за мужчинами туда поехали, пфф. Даже мой брат так считает...".

Что ж, я не знаю, как возразить, хотя я тоже простой народ. Но мое окружение и его взгляды в основном действительно нерепрезентативны. Так или иначе, я очень рада, когда украинки возвращаются не потому, что не устроились за границей (нет, у нее как у мастерицы маникюра все там с работой очень хорошо), а потому, что "дома все лучше". Несмотря на все неудобные вопросы к собственной стране, тоже так чувствую.

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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