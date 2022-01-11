В Украине COVID-вакцины достаточно и для полной иммунизации, и для бустерных доз, - Кузин

Об этом пишет BBC News Украина .



"Вакцины хватит. Мы можем сказать это четко. Украина имеет контракты на поставку 25 млн доз Pfizer в течение 2022 года и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз должны получить как помощь в рамках механизма Covax. Такого количества должно хватить, чтобы доцепить вообще непривитых людей и сделать бустер", - сообщил Игорь Кузин.



Он отметил, что для бустерной прививки используют мРНК вакцины Pfizer или Moderna.



В Минздраве планируется, что в ближайшее время дополнительную вакцину получат 300-400 тыс. украинцев.



"Мы рассчитываем на показатели в 300-400 тысяч человек. И преимущественно фокус будет на представителях объектов критической инфраструктуры и медицинских работниках", – уточнил главный санитарный врач.



Игорь Кузин объяснил, что именно эти сферы являются ключевыми во время всплесков болезни.



"Такие цифры и такие охваты позволят функционировать больницам и объектам критической инфраструктуры, потому что люди там будут защищены", - отметил он.



Игорь Кузин рассказал, что с 6 января, когда в Украине стартовала вакцинация бустерной дозой, прививки сделали около 20 тыс. граждан.



Главный санврач страны добавил, что в 2022 году Минздрав намерен провести крупную коммуникационную кампанию с разъяснениями по преимуществам вакцинации против коронавирусной болезни людям, имеющим неинфекционные соматические заболевания.



Он отметил, что согласно исследованиям почти 60% украинцев понимают важность вакцинации, но часть из них ее откладывает.

Напомним, ранее Игорь Кузин заявил , что в Украине с апреля могут ввести вакцинацию против COVID-19 для детей от 5 лет.

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