В Украине COVID-прививки получили почти 140 тыс. детей в возрасте от 12 до 18 лет
Главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине почти 140 тыс. детей в возрасте 12-18 лет вакцинировались от коронавируса
Об этом пишет BBC News Украина .
Кузин подчеркнул, что несовершеннолетних иммунизируют только по желанию родителей.
"Уже вакцинировано ориентировочно 140 тыс. детей от 12 до 18 лет", - отметил он.
По словам главного санврача страны, частота неблагоприятных случаев после прививки детям не выше, чем у взрослых.
"То есть ничего необычного не зарегистрировано", – пояснил Игорь Кузин.
- Напомним, ранее Игорь Кузин заявил , что в Украине с апреля могут ввести вакцинацию против COVID-19 для детей от 5 лет.
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