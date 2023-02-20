В Украине чтят память Героев Небесной Сотни
20 февраля в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни, которые ценой собственной жизни отстаивали будущее нашей страны
Об этом сообщает Эспрессо.
Уже девять лет украинцы чтят память участников событий на Майдане. Сегодня, в условиях полномасштабного вторжения России, не явилось исключением.
Этот день в истории Революции Достоинства считают самым трагичным, ведь именно 20 февраля в центре Киева погибли больше всего активистов.
Список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года. Сначала от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого.
К 18 февраля 2014 насчитывалось уже 9 погибших, и с этого дня на Майдане начались массовые расстрелы. С 18 по 20 февраля погибло больше людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Почти сразу всех погибших назвали Небесной Сотней, хотя на самом деле их было более ста.
День памяти Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно в соответствии с указом президента от 11 февраля 2015 года "Об увековечении подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".
Каждый год в эти дни в Украине проходят мероприятия к памятной дате - чествуют павших участников Революции, отдавших свою жизнь за идеалы демократии и прав и свобод украинцев.
Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в этот день напомнил о ценностях, за которые сражаются украинцы, и выразил уверенность в победе.
"Сегодня вся страна чтит память Героев Небесной Сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы сражаемся", - написал он в телеграмме.
Он напомнил, что тогда, на рубеже 2013-2014 годов, украинцы сделали свой цивилизационный выбор.
"Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", - добавил Залужный.
В свою очередь глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Герои Небесной Сотни потеряли жизнь ради свободы Украины.
"Уже тогда Москва хотела сделать нас колонией, но сломала зубы. Наша миссия – лишить болото возможностей быть империей", – отметил он.
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