В Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Об этом сообщает Эспрессо.

Уже девять лет украинцы чтят память участников событий на Майдане. Сегодня, в условиях полномасштабного вторжения России, не явилось исключением.

Этот день в истории Революции Достоинства считают самым трагичным, ведь именно 20 февраля в центре Киева погибли больше всего активистов.

Список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года. Сначала от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого.

К 18 февраля 2014 насчитывалось уже 9 погибших, и с этого дня на Майдане начались массовые расстрелы. С 18 по 20 февраля погибло больше людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Почти сразу всех погибших назвали Небесной Сотней, хотя на самом деле их было более ста.

День памяти Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно в соответствии с указом президента от 11 февраля 2015 года "Об увековечении подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

Каждый год в эти дни в Украине проходят мероприятия к памятной дате - чествуют павших участников Революции, отдавших свою жизнь за идеалы демократии и прав и свобод украинцев.

Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в этот день напомнил о ценностях, за которые сражаются украинцы, и выразил уверенность в победе.

"Сегодня вся страна чтит память Героев Небесной Сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы сражаемся", - написал он в телеграмме.

Он напомнил, что тогда, на рубеже 2013-2014 годов, украинцы сделали свой цивилизационный выбор.

"Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", - добавил Залужный.

В свою очередь глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Герои Небесной Сотни потеряли жизнь ради свободы Украины.



"Уже тогда Москва хотела сделать нас колонией, но сломала зубы. Наша миссия – лишить болото возможностей быть империей", – отметил он.