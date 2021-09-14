В Украине четыре региона в зоне риска вспышки коронавируса, - Киевская школа экономики
В Киевской школе экономики сообщили, что признаки вспышки коронавируса есть на западе Украины. Сейчас в зоне риска четыре региона
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
В наибольшей зоне риска вспышки коронавируса - 4 области:
- Черновицкая;
- Львовская;
- Волынская;
- Тернопольская.
Как отмечается, в других регионах ситуация остается стабильно напряженной: в любой момент заболеваемость может увеличиться. Начальные признаки вспышки COVID-19 появляются в Западной Украине.
Читайте также: Карантин в Украине: как будут действовать новые ограничения в каждой из зон
Эксперты отмечают, что такой тренд продолжится, а темпы будут ускоряться из-за новых локальных центров вспышки.
"Вместе с тем разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 40%. За последнюю неделю загрузка всех типов ресурсов ускорилась: койки с кислородом заняты на 22%, реанимационные - на 27%, но ситуация остается контролируемой", - добавил Ганиченко.
- Напомним, в течение суток 13 сентября было зарегистрировано 3332 новых случая COVID-19 (в том числе 364 ребенка и 58 медработников), 97 человек умерли, 1404 пациента выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное