В Украине четыре региона в зоне риска вспышки коронавируса, - Киевская школа экономики

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

В наибольшей зоне риска вспышки коронавируса - 4 области:

Черновицкая;

Львовская;

Волынская;

Тернопольская.

Как отмечается, в других регионах ситуация остается стабильно напряженной: в любой момент заболеваемость может увеличиться. Начальные признаки вспышки COVID-19 появляются в Западной Украине.



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Эксперты отмечают, что такой тренд продолжится, а темпы будут ускоряться из-за новых локальных центров вспышки.

"Вместе с тем разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 40%. За последнюю неделю загрузка всех типов ресурсов ускорилась: койки с кислородом заняты на 22%, реанимационные - на 27%, но ситуация остается контролируемой", - добавил Ганиченко.

Напомним, в течение суток 13 сентября было зарегистрировано 3332 новых случая COVID-19 (в том числе 364 ребенка и 58 медработников), 97 человек умерли, 1404 пациента выздоровели.

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