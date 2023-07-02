В Украине была объявлена масштабная тревога. Сообщают о ракетной опасности
Утром 2 июля после ночной вражеской атаки дронами почти в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. На этот раз есть угроза ракетных ударов
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
По данным ПС ВСУ, в 06:58 было зафиксировано 7 бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок в России. Стратегическая авиация РФ может нести ракеты, однако о пусках пока не сообщалось.
"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги в областях, где объявлена тревога!" – отметили в Воздушных силах.
Также там сообщали о ракетной опасности в Киевской области.
В 08:10 в Воздушных силах ВСУ огласили отбой ракетной опасности по областям.
- В ночь на 2 июля в Киеве, на Николаевщине и Запорожье сработало ПВО. В КМВА сообщили, что это первая атака иранскими дронами по столице с начала месяца и за последние 12 дней. Силами и средствами нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.
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