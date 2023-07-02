Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

По данным ПС ВСУ, в 06:58 было зафиксировано 7 бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок в России. Стратегическая авиация РФ может нести ракеты, однако о пусках пока не сообщалось.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги в областях, где объявлена тревога!" – отметили в Воздушных силах.

Также там сообщали о ракетной опасности в Киевской области.

В 08:10 в Воздушных силах ВСУ огласили отбой ракетной опасности по областям.