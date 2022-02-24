В Украине был создан координационный штаб для обеспечения граждан пенсиями и соцвыплатами
Минсоцполитики, Национальная социальная сервисная служба и Пенсионный фонд Украины создали координационный штаб для обеспечения бесперебойной работы соцзащиты в условиях военного положения
Об этом сообщает Минсоцполитики в Facebook.
"На первом заседании координационного штаба спланирован порядок сбора информации о потребностях перемещенного населения и имеющиеся ресурсы для удовлетворения этих потребностей из департаментов социальной защиты местных государственных администраций, действия по привлечению помощи доноров, благотворительных и общественных организаций, для обеспечения жизненных нужд перемещенных лиц", - говорится в уведомлении.
В ближайшее время заработают информационно-координационные горячие линии, которые переориентируют из Правительственного контактного центра 15-45, 15-39, 15-47.
Также уже наработаны альтернативные способы выплаты пенсий и социальных пособий на случай сбоев в работе того или иного банковского учреждения и для перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора.
- Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГНСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение . Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- 24 февраля Президент Зеленский заявил , что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное