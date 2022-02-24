В Украине был создан координационный штаб для обеспечения граждан пенсиями и соцвыплатами

Об этом сообщает Минсоцполитики в Facebook.



"На первом заседании координационного штаба спланирован порядок сбора информации о потребностях перемещенного населения и имеющиеся ресурсы для удовлетворения этих потребностей из департаментов социальной защиты местных государственных администраций, действия по привлечению помощи доноров, благотворительных и общественных организаций, для обеспечения жизненных нужд перемещенных лиц", - говорится в уведомлении.



В ближайшее время заработают информационно-координационные горячие линии, которые переориентируют из Правительственного контактного центра 15-45, 15-39, 15-47.



Также уже наработаны альтернативные способы выплаты пенсий и социальных пособий на случай сбоев в работе того или иного банковского учреждения и для перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора.