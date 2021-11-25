В Украине будут туманы, гололедица и +9°C: прогноз на 25 ноября
В Украине в четверг, 25 ноября, осадков не ожидается, однако будут туманы и гололедица
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Да, 25 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ночью и утром в западных областях местами туман, в центральных областях местами на дорогах гололедица.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью -2°C…-7°C, в северной части около 0°C, днем +1°C…+6°C, на юге Одесщины +7°C…+9°C.
В Киеве и Киевской области в четверг ожидается без осадков.
Температура ночью в столице 0°C…+2°C, днем +3°C…+5°C; по области ночью около 0°C, днем +1°C…+6°C.
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