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В Украине будут судить заговорщиков, которые с россиянами и Украинским выбором Медведчука готовили силовой переворот и имели связь с Сурковым

31 августа, 2022 среда
20:18
война с Россией

СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которые с россиянами и "Украинским выбором" Медведчука готовили силовой переворот в Украине и имели связь с Сурковым

Об этом заявила СБУ .

5 марта контрразведка сообщила разоблачение двух общественно-политических деятелей, планировавших поколебать государственный строй Украины и создать новые псевдореспублики на ее территории.

По состоянию на 31 августа СБУ установила новые подробности их деятельности на территории Украины.

Сообщается, что злоумышленники действовали под руководством общественной организации коллаборанта Виктор Медведчука "Украинский выбор". По информации следствия, в 2014 году тесно сотрудничали с политическими структурами пророссийского политика Медведчука и вместе разрабатывали план создания союзного государства России, Беларуси и Украины. Сотрудничество с ним прекратили, поскольку не получили обещанного финансирования. В 2019 году были связаны с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова.

Позже они начали работать на представителя РФ, у которого есть связи в спецслужбах и правительстве России. Вместе они разработали план проведения "национального собрания" для силового переворота в государстве. Согласно ему, участники "собрания" должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента и роспуске Верховной Рады. На это пообещали выделить 9,7 млн долларов.

После начала полномасштабного вторжения злоумышленники так и не получили полного объема финансирования. Причиной может быть хищение средств, выделенных РФ на подрывную деятельность в Украине.

Поскольку фигуранты были уверены, что восточные и южные области Украины будут захвачены быстро, они изменили план переворота на создание ряда "народных республик" на западе Украины.

Во время обыска СБУ изъяла:

  • сметы;
  • списки участников будущих незаконных властных и силовых структур;
  • манифесты к общественности и силовикам;
  • перечни необходимого оружия, имущества и техники.

В настоящее время злоумышленников обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК (заговор о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти). Следствие продолжается.

  • В марте суд разрешил арестовать Медведчука, которому сообщили о подозрении в госизмене. Позже его арестовали.
  • 12 апреля СБУ сообщила, что на западе Украины Кремль планировал создать так называемые народные республики.
  • 31 августа СБУ заявила, что разоблачила масштабную коррупционную схему в ГСЧС.

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