В Украине будут судить военных РФ, изнасиловавших девушку во время оккупации Харьковщины

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Обвиняемые - командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: рядовой, бывший водитель, и младший сержант, командир отделения командно-боевой машины", - говорится в сообщении. в сообщении.

Отмечается, что оккупанты пришли в дом, где девушка жила с семьей, и насильно забрали ее с собой.

"Приказали родственникам девушки оставаться дома, а пострадавшую силой посадили в БТР и повезли ее в один из домов, где их ожидал командир. Когда они прибыли в дом, где находился командир, оккупанты по очереди насиловали потерпевшую. При этом российский командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым", – рассказали в ОГП.