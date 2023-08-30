В Украине будут судить военных РФ, изнасиловавших девушку во время оккупации Харьковщины
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех российских военных, которые весной прошлого года во время оккупации Харьковщины изнасиловали девушку
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Обвиняемые - командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: рядовой, бывший водитель, и младший сержант, командир отделения командно-боевой машины", - говорится в сообщении. в сообщении.
Отмечается, что оккупанты пришли в дом, где девушка жила с семьей, и насильно забрали ее с собой.
"Приказали родственникам девушки оставаться дома, а пострадавшую силой посадили в БТР и повезли ее в один из домов, где их ожидал командир. Когда они прибыли в дом, где находился командир, оккупанты по очереди насиловали потерпевшую. При этом российский командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым", – рассказали в ОГП.
- Ранее ОГП сообщил о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину на Киевщине.
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