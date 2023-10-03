В Украине будут судить военного РФ, который запугивал и насиловал жительницу Херсона во время оккупации

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что 30-летний уроженец Дагестана, находившийся в составе 94 полка оперативного назначения росгвардии, угрожал жительнице Херсонской области, стремясь вступить с ней в половую связь.

"В течение длительного времени он приходил к женщине и, запугивая групповым изнасилованием, совершал над ней сексуальное насилие. Несмотря на жалобы пострадавшей на плохое самочувствие, военнослужащий РФ не прекращал насилия, принуждая принимать неизвестные препараты", - говорится в сообщении.

Указано, что он также хвастался тем, что задерживает и пытает местных жителей.

10 августа военнослужащему российской армии сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). По факту совершения сексуального насилия и запугивания гражданской жительницы Херсонщины в отношении него в суд направили обвинительный акт.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.