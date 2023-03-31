Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, в мае прошлого года во время оккупации г. Изюм трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, остановили автомобиль с двумя гражданскими. Российские армейцы произвели два выстрела из автомата Калашникова возле передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали у мужчин деньги, добавив, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение", - говорится в сообщении.

"Забрав у потерпевших денежные средства, российские солдаты ушли", - добавили в прокуратуре.

Согласно сообщению, потерпевшие опознали своих обидчиков. Обвиняемых будут судить заочно в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области.