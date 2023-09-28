В Украине будут судить кадыровца, который пытал украинских пленных
Правоохранители установили личность российского оккупанта, пытавшего украинских военнопленных и мирных жителей во временно захваченной Запорожской области
Об этом сообщают Служба безопасности и Офис генпрокурора .
Подозреваемым оказался полковник Зелимхан Агмерзоев - командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Чеченской республике.
Агмерзоев вместе с другими подчиненными военными организовал на территории Мелитопольского района место для содержания военнопленных и захваченных в заложники гражданских граждан. Для этого они обустроили смотровую яму для автомобилей в одном из гаражей, расположенном на территории поселка Радостное Мелитопольского района.
По его приказу россияне жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов. При этом во время пыток он лично звонил по телефону близким родственникам потерпевших и требовал с них деньги за прекращение физических издевательств над пленными.
Правоохранители установили, что Агмерзоев требовал 500 тысяч грн с жены военного ВСУ, попавшего в плен рашистов во время боев на южном фронте. В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить мужчину.
Кроме этого, кадыровец требовал 20 тысяч долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он обещал прекратить издевательство и отпустить потерпевших домой.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Агмерзоеву о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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