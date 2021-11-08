В Украине будут судить инспектора Запорожской таможни: нанес ущерб государству на 42 млн грн

Об этом сообщили в ДБР .



Отмечается, что в 2019 году чиновник получил админпротокол в отношении частного предприятия, нарушившего таможенные правила при перевозке товаров через границу.



В течение полугода он должен был обратиться с протоколом в суд для взыскания штрафа с предприятия. Однако чиновник сделал это уже после необходимого срока, поэтому суд закрыл дело.



Предприятие избежало ответственности за незаконные действия, государству нанесен ущерб почти на 42 млн грн.



Чиновнику инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит пять лет заключения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb