В Украине будут судить идеолога "русского мира" Дугина, призывавшего к геноциду
Обвинительный акт в отношении идеолога "русского мира", руководителя прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александра Дугина направили в суд
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Дугина будут судить по двум статьям: по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и публичных призывов к геноциду (ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 442 УК Украины).
Идеолог "русского мира" неоднократно утверждал, что Украины не существует, распространял призывы к изменению ее территориальных границ, разжигал национальную рознь. Кроме того, он призвал наносить ракетные удары по Украине, в частности по Киеву.
"С мая 2022 года пропагандист создавал и распространял в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" публикации, в которых призвал "освободить" всю Украину, а не только Херсон и Донбасс. И вместе с Россией и "освобождённой" Украиной создать "Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство". Он также пропагандировал дальнейшую эскалацию войны", - рассказали в Офисе генпрокурора.
- СБУ объявила Дугину о подозрении 14 июня.
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