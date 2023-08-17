В Украине будут судить главаря "ЛНР" Пасечника
Прокуроры Луганщины направили в суд обвинительный акт в отношении главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. Его будут судить за ряд преступлений против нацбезопасности Украины
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Пасечнику инкриминированы умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.111-1 УК Украины).
Так, в 2018 году после очередных псевдовыборов подозреваемый возглавил фейковую республику, а 20 сентября 2022 подписал фейковый закон "О референдуме ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ". На основе так называемого документа на временно оккупированных территориях произошло незаконное волеизъявление, после чего Пасечник попросил президента РФ Путина принять "ЛНР" в состав России.
"30 сентября 2022 года так называемый глава ЛНР во время встречи с президентом РФ подписал незаконный договор о "присоединении" временно оккупированной территории Луганской области к России, чем нарушил территориальную целостность Украины в границах, определенных Конституцией Украины", - напомнили в ОГП.
Там также отметили, что подозреваемый продолжает делать пропагандистские заявления и сотрудничать с оккупантами.
- Подозрение Пасечнику объявили в октябре прошлого года.
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