Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Известно, что депутат VIII созыва Изюмского городского совета от ОПЗЖ перешел на сторону врага и убеждал изюмчан, что власть сдала Киев и Харьков.

"Он показал оккупантам путь в Изюм, о котором не знали российские военные и который дал им возможность обойти оборону украинской армии", - сообщили в прокуратуре.

"Депутат-предатель также сливал оккупантам месторасположение людей, которые осуществляли волонтерскую помощь ВСУ, лиц, участвовавших в проведении АТО/ООС. Кроме того, он доносил на представителей правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членов их семей", - добавили правоохранители.

Коллаборанта будут судить заочно в Киевском районном суде Харькова.