В Украине будут судить депутата от запрещенной ОПЗЖ, показавшего оккупантам путь на Изюм
В суд направили дело против депутата от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который указал врагу путь на Изюм Харьковской области
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Известно, что депутат VIII созыва Изюмского городского совета от ОПЗЖ перешел на сторону врага и убеждал изюмчан, что власть сдала Киев и Харьков.
"Он показал оккупантам путь в Изюм, о котором не знали российские военные и который дал им возможность обойти оборону украинской армии", - сообщили в прокуратуре.
"Депутат-предатель также сливал оккупантам месторасположение людей, которые осуществляли волонтерскую помощь ВСУ, лиц, участвовавших в проведении АТО/ООС. Кроме того, он доносил на представителей правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членов их семей", - добавили правоохранители.
Коллаборанта будут судить заочно в Киевском районном суде Харькова.
- Ранее в суд направили дело в отношении командира, избившего срочника в Житомирской области.
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