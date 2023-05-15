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В Украине будут судить блогера, который распространял в TikTok видео перемещения Сил обороны

15 мая, 2023 понедельник
16:00
Криминал TikTok

До 8 лет тюрьмы грозит блогеру, распространявшему в TikTok видео перемещенияСил обороны для увеличения количества просмотров его контента

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Черкасской области блогера, незаконно распространявшего информацию о перемещении Сил обороны на территории региона. Установлено, что он лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами. Затем полученные медиафайлы разместил на своей странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что видео мгновенно распространили российские пропагандистские паблики, в результате чего его просмотрело более полумиллиона пользователей.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение блогера и прекратили его незаконную деятельность. Свои преступные действия он объяснял желанием нарастить аудиторию", - рассказали в спецслужбе.

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения украинских войск и последующего размещения контента в сети.

СБУ напомнила украинцам о том, что перемещение военной техники и личного состава Сил обороны снимать нельзя.

Новости
СБУ
военные силы Украины
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