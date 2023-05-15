Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Черкасской области блогера, незаконно распространявшего информацию о перемещении Сил обороны на территории региона. Установлено, что он лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами. Затем полученные медиафайлы разместил на своей странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что видео мгновенно распространили российские пропагандистские паблики, в результате чего его просмотрело более полумиллиона пользователей.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение блогера и прекратили его незаконную деятельность. Свои преступные действия он объяснял желанием нарастить аудиторию", - рассказали в спецслужбе.

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения украинских войск и последующего размещения контента в сети.

СБУ напомнила украинцам о том, что перемещение военной техники и личного состава Сил обороны снимать нельзя.