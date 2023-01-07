Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Отмечают, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения помогал захватчикам. Он на собственном автомобиле сопровождал колонны вражеской техники по территории Сумской области в направлении столицы. За все время своей подрывной деятельности российскому агенту удалось провести более 120 единиц техники кафиров.

После увольнения Сумской области мужчина продолжил работать с Россией. Следовательно, он собирал данные о дислокации, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. Получившуюся информацию и координаты военных объектов он передавал своему куратору через один из мессенджеров.

В отношении мужчины прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту государственной измены и хранения боевых припасов (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УКУ).

4 января в Украине осудили четырех агентов РФ, которые собирали и передавали врагу информацию об энергообъектах Донбасса и боевых позициях реактивных артиллерийских систем HIMARS.