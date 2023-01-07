В Украине будут судить агента РФ, который помогал вражеской технике продвинуться на Киев
В Украине будут судить мужчину, который по указанию Кремля в начале полномасштабной войны провел через Сумщину в направлении Киева более 120 единиц вражеской техники
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
Отмечают, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения помогал захватчикам. Он на собственном автомобиле сопровождал колонны вражеской техники по территории Сумской области в направлении столицы. За все время своей подрывной деятельности российскому агенту удалось провести более 120 единиц техники кафиров.
После увольнения Сумской области мужчина продолжил работать с Россией. Следовательно, он собирал данные о дислокации, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. Получившуюся информацию и координаты военных объектов он передавал своему куратору через один из мессенджеров.
В отношении мужчины прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту государственной измены и хранения боевых припасов (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УКУ).
- 4 января в Украине осудили четырех агентов РФ, которые собирали и передавали врагу информацию об энергообъектах Донбасса и боевых позициях реактивных артиллерийских систем HIMARS.
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