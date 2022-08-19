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В Украине будут судить 5 титушек за убийство журналиста Веремия и избиение участников Революции Достоинства

19 августа, 2022 пятница
11:53
Криминал Майдан

В Украине будут судить титушек, которые убили журналиста Вячеслава Веремия, избивали участников Революции Достоинства и покушались на них

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве 5 титушек препятствовали проведению собраний людей и законной профессиональной деятельности журналистов. Также они намеренно убили Вячеслава Веремию.

Кроме того, обвиняемые избивали митингующих, покушались на их убийство. А 20 февраля 2014 титушки незаконно изъяли из хранения и использовали оружие незыблемого запаса Главного управления МВД Украины в Киеве. Они требовали передать чужое имущество, противодействовали законной хозяйственной деятельности, а также совершили другие преступления.

Поскольку обвиняемые скрываются в РФ и на временно оккупированной территории Украины, ДБР проводило по ним специальное досудебное расследование (in absentia). Обвинительный акт в отношении титушек направили в суд.

  • Напомним, ночью с 18 февраля на 19 февраля 2014 на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ИТ-специалиста Алексея Лымаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лимаренко – лицо, а Веремий – шарового ранения в грудь. На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.
  • Тогда Павел Бялай был свидетелем по делу убийства Веремия до 2016 года, тогда он был объявлен в розыск. А в марте 2017 года мужчину задержали. По данным следствия, именно Бялай стрелял внутрь автомобиля, на котором находился Вячеслав Веремий. Его считают "правой рукой" спортсмена и владельца охранной фирмы "Пятый регион" Юрия Крисина, который, по данным следователей, является одним из кураторов "титушек" Майдана. Крысин также фигурирует по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
  • Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысин, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, избивал Веремия перед выстрелом .
  • Впоследствии Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.
  • 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по приговору суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крисина к 5 годам заключения.
  • 9 августа 2021 года Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи Павла Бялая, обвиняемого в нападении на участников Майдана и покушении на убийство журналиста Вячеслава Веремия.
  • 23 сентября 2021 года Дарницкий райсуд Киева назначил Юрию Крысину, которого осудили за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, 8 лет лишения свободы по делу о похищении и пытках активистов во времена Евромайдана.

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журналисты
Революция Достоинства
ГБР
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