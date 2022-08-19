Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве 5 титушек препятствовали проведению собраний людей и законной профессиональной деятельности журналистов. Также они намеренно убили Вячеслава Веремию.

Кроме того, обвиняемые избивали митингующих, покушались на их убийство. А 20 февраля 2014 титушки незаконно изъяли из хранения и использовали оружие незыблемого запаса Главного управления МВД Украины в Киеве. Они требовали передать чужое имущество, противодействовали законной хозяйственной деятельности, а также совершили другие преступления.

Поскольку обвиняемые скрываются в РФ и на временно оккупированной территории Украины, ДБР проводило по ним специальное досудебное расследование (in absentia). Обвинительный акт в отношении титушек направили в суд.

Напомним, ночью с 18 февраля на 19 февраля 2014 на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ИТ-специалиста Алексея Лымаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лимаренко – лицо, а Веремий – шарового ранения в грудь. На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.

Тогда Павел Бялай был свидетелем по делу убийства Веремия до 2016 года, тогда он был объявлен в розыск. А в марте 2017 года мужчину задержали. По данным следствия, именно Бялай стрелял внутрь автомобиля, на котором находился Вячеслав Веремий. Его считают "правой рукой" спортсмена и владельца охранной фирмы "Пятый регион" Юрия Крисина, который, по данным следователей, является одним из кураторов "титушек" Майдана. Крысин также фигурирует по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысин, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, избивал Веремия перед выстрелом .

Впоследствии Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по приговору суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крисина к 5 годам заключения.

9 августа 2021 года Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи Павла Бялая, обвиняемого в нападении на участников Майдана и покушении на убийство журналиста Вячеслава Веремия.

23 сентября 2021 года Дарницкий райсуд Киева назначил Юрию Крысину, которого осудили за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, 8 лет лишения свободы по делу о похищении и пытках активистов во времена Евромайдана.

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