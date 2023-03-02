Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Прокуроры Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 41 депутата госдумы РФ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - подтвердили в пресс-службе.

Так, правоохранители установили, что депутаты российской госдумы поддержали постановление президента РФ о просьбе признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Помимо этого, 22 февраля депутаты госдумы РФ проголосовали за ратификацию так называемого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между страной-агрессором и "ЛНР/ДНР", - добавили в Офисе.