В Украине будут судить 41 депутата госдумы РФ, проголосовавшего за признание независимости "ДНР" и "ЛНР"
Прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении 41 депутата госдумы РФ, поддержавшего постановление Владимира Путина за признание независимости "ДНР" и "ЛНР"
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"Прокуроры Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 41 депутата госдумы РФ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - подтвердили в пресс-службе.
Так, правоохранители установили, что депутаты российской госдумы поддержали постановление президента РФ о просьбе признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
"Помимо этого, 22 февраля депутаты госдумы РФ проголосовали за ратификацию так называемого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между страной-агрессором и "ЛНР/ДНР", - добавили в Офисе.
- Ранее подозрение от СБУ получил первый заместитель начальника генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудский, отдававший приказы о проведении полномасштабного вторжения в Украину.
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