Об этом информирует Минцифра .

Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Techosystem будет работать над укреплением развития отрасли ИТ в Украине.

"Для этого подписали меморандум, предполагающий стимулирование развития стартап-экосистемы, инновационной инфраструктуры и привлечения инвестиций", - пишет пресс-служба.

Среди первых совместных проектов станет платформа Ukrainian Tech Ecosystem Overview. Она позволяет собрать и проверить данные об участниках тек-экосистем, таких как продуктовые, сервисные компании, инвесторы, акселераторы, университеты и исследовательские центры.

Еще одной инициативой, согласно меморандуму, станет подготовка делегации к участию в конференции SelectUSA Summit, где будут присутствовать украинские стартапы.

"Мы продолжаем продвигать бренд ИТ в Украине и демонстрировать ее мощный потенциал на международном уровне", - подчеркивают Министерство.

Справочно. Экосистема стартапов является открытой динамической системой, в которой главную роль занимают разные компании. Обеспечивают экосистемы организации, объединения и отдельных лиц, влияющих на становление и развитие стартапов.