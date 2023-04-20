В Украине будут развиваться стартапы-экосистемы и привлекать инвестиции благодаря поддержке Techosystem
Минцифра подписала меморандум о сотрудничестве с Techosystem в развитии стартап-экосистемы и будут привлекать инвестиции
Об этом информирует Минцифра .
Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Techosystem будет работать над укреплением развития отрасли ИТ в Украине.
"Для этого подписали меморандум, предполагающий стимулирование развития стартап-экосистемы, инновационной инфраструктуры и привлечения инвестиций", - пишет пресс-служба.
Среди первых совместных проектов станет платформа Ukrainian Tech Ecosystem Overview. Она позволяет собрать и проверить данные об участниках тек-экосистем, таких как продуктовые, сервисные компании, инвесторы, акселераторы, университеты и исследовательские центры.
Еще одной инициативой, согласно меморандуму, станет подготовка делегации к участию в конференции SelectUSA Summit, где будут присутствовать украинские стартапы.
"Мы продолжаем продвигать бренд ИТ в Украине и демонстрировать ее мощный потенциал на международном уровне", - подчеркивают Министерство.
Справочно. Экосистема стартапов является открытой динамической системой, в которой главную роль занимают разные компании. Обеспечивают экосистемы организации, объединения и отдельных лиц, влияющих на становление и развитие стартапов.
- Девять украинских стартапов представят Украину на Web Summit 2023 в Латинской Америке. Конференция состоится с 1 по 4 мая.
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