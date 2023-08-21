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В Украине будут производиться шведские боевые машины CV90, - Зеленский

21 августа, 2023 понедельник
18:34
Война с Россией

21 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что шведские боевые машины пехоты Combat Vehicle 90 будут производить у нас в стране

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Завершаем этот визит в государства Северной Европы. Швеция, Нидерланды, Дания. Без преувеличения, исторический визит для Украины. Очень нужны договоренности со Швецией, в том числе оборонные. Будем производить в Украине CV90 – мощные боевые машины", – подчеркнул президент страны.

По словам Зеленского, украинские военные очень довольны этими машинами.

Представители двух стран подписали декларацию о намерении совместного производства и обслуживания шведских БМП Combat Vehicle 90.

Во время перелета из Скандинавии в Грецию украинский лидер поблагодарил Швецию, Нидерланды и Данию.

"Наш общий приоритет – всех европейцев, – чтобы все народы на всех континентах могли одинаково наслаждаться безопасной жизнью. Чем больше стабильности в мире, тем больше стабильности и в нашем европейском доме. Во всех трех странах говорили о новых пакетах оборонной поддержки для воинов. О политическом взаимодействии.О Формуле мира – хочу особо поблагодарить и Швецию, и Нидерланды, и Данию за поддержку Формулы мира.Мир – это всегда результат совместных усилий.Это всегда безопасность во всех сферах жизни.И она будет: для Украины, для мира.России не удастся сломать глобальную безопасность", – подчеркнул глава государства.

Также поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку украинской свободы и авиационной коалиции.

Что известно о помощи от Швеции

Накануне парламент Швеции проголосовал за передачу Украине военной помощи. В новом пакете на 314 млн евро – боеприпасы и средства для разминирования.

Уже в субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с рабочим визитом в Швецию.

19 августа лидеры Швеции и Украины договорились об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию БМП CV90.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.

11 августа сообщалось, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает , что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости в скором времени.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16

Также 18 августа советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов, готовых предоставить Украине истребители F-16 после завершения обучения наших пилотов.

20 августа Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов.

21 августа президент Украины в выступлении перед парламентом Дании отметил , что, когда вместе с Украиной бок о бок столько народов, столько наций, это придает нам веры и силы. В тот же день Зеленский с первой леди посетил Данию, где встретился с королевой Маргрете II и членами королевской семьи.

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