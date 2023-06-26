В Украине будут производить машины для разминирования HYDREMA 910

Об этом сообщает Верховная Рада , ссылаясь на слова заместителя главы Комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского. "Милитарный" пишет, что будут производить именно машины HYDREMA 910.

Два меморандума были подписаны во время Ukrainian recovery conference в Лондоне. Сообщается, что компания "Пожмашина" на своих мощностях готовит производство в сотрудничестве с компанией Hydrema, а предприятие А3ТЕХ-УКРАИНА договорилось о производстве оборудования по технологиям хорватской ДОК-ИНГ.

Также отмечается, что в случае заказа от государства правительство Дании предоставит финансирование, в том числе грантовое, для обеспечения нужд украинских служб в такой технике.

"Это именно то восстановление, которое нужно Украине. Зарубежные партнеры дают технологии по разминированию – Украина предоставляет производственные мощности и людей. В выигрыше и иностранцы, получающие новые рынки сбыта, и украинцы, для которых создаются новые рабочие места с достойными зарплатами, а также проходит производственное обучение местных производителей", - говорится в сообщении.

В заявлении объясняется, что локализация производства значительно более эффективна для Украины, чем закупка необходимой техники. Кроме того, в сообщении отмечается, что украинским производителям есть, что предложить иностранным партнерам: большой парк современных станков и оборудования, квалифицированные рабочие и инженеры, более низкий по сравнению с ЕС уровень затрат.

"Украине все еще часто предлагают взять кредит на приобретение готовой иностранной техники, и потом долго его возвращать неизвестно из каких источников. Мы должны научиться говорить "нет" на такие предложения. И предлагать другой подход", - говорится в заявлении Кисилевского.

Справочно. Машина разминирования HYDREMA910 предназначена для обезвреживания противотанковых и противопехотных мин, содержащих до 10 кг взрывчатых веществ. Система разминирования машины оснащена блоком с 72 цепями и дефлекторным экраном для защиты от взрыва и осколков. Сама бронированная кабина, чтобы выдерживать обломки, все основные функции управляются с помощью джойстиков. "Милитарный" отмечает, что HYDREMA 910 зарекомендовала себя наилучшим образом в горячих точках и уже давно стоит на вооружении НАТО.