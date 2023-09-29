В Украине будут производить больше оружия, у страны НАТО может быть пророссийский лидер. Акценты мировых СМИ 29 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 29 сентября.

Украина все больше оружия будет производить сама

Фото: Украинская Бронетехника

Едва ли не все СМИ написали о вчерашнем приезде в Украину министров обороны Франции и Великобритании, а также руководителя НАТО.

"Глава НАТО и министры обороны Великобритании и Франции совершили внезапный визит в Киев, о котором был объявлен в четверг, в знак неизменной солидарности, хотя они подчеркивают, что основная цель – чем больше производство оружия в Украине", - отмечают в The New York. Times.

Осознавая смягчение западной поддержки дорогостоящего бизнеса вооружения Украины, официальные лица считают расширение собственной украинской оружейной промышленности необходимым экономическим развитием страны, охваченной войной.

Это также потенциально прибыльная перспектива для западных производителей оружия, хотя и рискованная в стране, которая ежедневно бомбардируется Россией.

"Это будет важная возможность для украинских компаний наладить новые партнерства с отраслью в рамках Альянса и за его пределами", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг. "Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы приближаемся к прекращению агрессии России".

Визиты прошли за день до форума с международными военными подрядчиками, созванного украинским правительством, которое надеется, что они присоединятся к развитию промышленного потенциала для создания и ремонта оружия в Украине. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в мероприятии примут участие представители 165 компаний из 26 стран.

Западные страны имеют проблемы с выполнением своих обязательств по оружию перед Украиной, в частности по артиллерийским боеприпасам, и истощают собственные запасы быстрее, чем их можно пополнить. Военная промышленность, которая сократилась после холодной войны, с трудом переоборудовала и нашла адекватные запасы материалов, чтобы нарастить производство на полную мощность – и этого недостаточно. Военные США подписали контракты с компаниями по строительству двух новых производственных линий для изготовления артиллерийских снарядов и другой для их заполнения взрывчаткой.

В Politico написали , что НАТО обеспечила контракты на сумму 2,4 миллиарда евро на боеприпасы, направленные на помощь странам-союзникам в пополнении их запасов, одновременно помогая Украине. Эти соглашения, включающие заказы на 1 миллиард евро, относятся к таким видам оружия, как противотанковые управляемые ракеты и 155-миллиметровая артиллерия, сказал Столтенберг.

"Россия унижена на мировой арене, отрезана от международных рынков, не участвует в международных саммитах и вынуждена искать оружие от таких режимов, как Иран и Северная Корея", – добавил он.

Лидер НАТО также отметил роль Европы в финансовом содействии на фоне призывов некоторых кругов Республиканской партии США уменьшить поддержку. Около половины почти 100 миллиардов евро военной поддержки, выделенной Украине после вторжения России, поступило от Соединенных Штатов, а другая половина – от европейских союзников по НАТО и Канаде.

"Это коллективные усилия всех союзников по НАТО с равным распределением бремени", – сказал он.

Решающие дни для курса Словакии и поддержки ею Украины

Фото: pnktv.news

CNN опубликовала статью с громким заголовком: "Страна НАТО в скором времени может иметь пророссийского лидера". Речь идет о выборах в Словакии. Там готовятся избрать своего пятого премьер-министра всего через четыре года, и поскольку оппозиционная партия симпатика Кремля Роберта Фицо лидирует в опросах, это вызывает тревогу в западных странах.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Словакия была одним из самых верных союзников Киева. У двух стран общая граница, Словакия была первой страной, которая направила противовоздушную оборону в Украину, и она приняла десятки тысяч беженцев.

Но все может измениться, если Фико придет к власти. Бывший премьер-министр не скрывает своих симпатий к Кремлю и обвиняет "украинских нацистов и фашистов" в том, что они спровоцировали президента России Владимира Путина начать вторжение, повторяя ложные нарративы, которые Путин использовал для оправдания своего вторжения.

Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия Киеву и сказало, что если бы оно станет премьер-министром, Словакия "не будет посылать еще одну партию боеприпасов". Он также выступает против вступления Украины в НАТО.

Григорий Месежников, политический аналитик и президент Института общественных дел, словацкого аналитического центра, сказал, что, как и многие другие симпатики России, Фицо рассматривает свою поддержку Москвы как "мирную" инициативу.

"Он и его союзники утверждают, что мы не должны отправлять оружие в Украину, потому что это заставит войну продолжаться дольше. Они говорят, что "будет мир, если мы прекратим отправлять оружие в Украину", потому что если мы этого не сделаем, конфликт закончится раньше. Так что, по сути, они не за мир, они пророссийские", — сказал он CNN.

Ранее Фицо был премьер-министром Словакии больше десяти лет, сначала между 2006 и 2010 годами, а затем снова с 2012 по 2018 год.

Он был вынужден уйти в отставку в марте 2018 после недель массовых протестов из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Куцяк сообщил о коррупции среди элиты страны, включая людей, напрямую связанных с Фицо и его партией SMER.

Запад начинает интересовать не только настоящее и будущее Украины, но и прошлое украинцев

Фото: открытые источники

В BBC написали обширную статью посвященную истории Украины из-за "нацистского конфликта" в Канаде, который привлек внимание к прошлому Украине во Второй мировой войне.

"Когда парламент Канады отметил украинского ветерана войны, который воевал с нацистской Германией, в центре внимания снова была привлечена противоречивая часть истории Украины и ее мемориализация в Канаде", - отмечают британские журналисты.

Ярослав Гунька, украинский ветеран, которому на этой неделе аплодировали в парламенте, служил в нацистском подразделении под названием 14-я гренадерская дивизия СС (также известная как дивизия "Галичина"), которая была сформирована в 1943 году.

Пригласивший его член парламента Энтони Рота впоследствии покинул пост спикера Палаты общин, заявив, что глубоко сожалеет об этой ошибке.

Но, как отмечают в BBC, это не первый раз, когда роль Украины во Второй мировой войне вызывает дискуссии в Канаде, где проживает крупнейшая украинская диаспора за пределами Европы.

По всей стране несколько памятников украинским ветеранам Второй мировой войны, которые служили в дивизии "Галичина". Еврейские группы давно осуждали эти посвящения, утверждая, что солдаты дивизии "Галичина" присягнули на верность Адольфу Гитлеру и были либо соучастниками преступлений нацистской Германии, либо сами совершили преступления.

Но для многих украинцев эти ветераны считаются борцами за свободу, воевавшими вместе с нацистами, чтобы противостоять советской власти и образовать независимую Украину.

"Дивизия "Галичина" была частью Ваффен-СС, нацистского военного подразделения, которое в целом было причастно к многочисленным зверствам, в том числе массовым убийствам еврейского гражданского населения. Во время войны в Украине было уничтожено более миллиона евреев. Большинство из них были расстреляны нацистскими немцами. и их пособниками возле своих домов.Дизвизию "Галичина" обвиняли в совершении военных преступлений, но ее члены никогда не были признаны виновными в суде", - пишут в BBC.

Еврейские группы осудили канадские памятники украинским ветеранам, воевавшим в Ваффен-СС, заявив, что они являются прославлением тех, кто активно участвовал в преступлениях Холокоста".

Один из таких памятников стоит на частном украинском кладбище в Оквилле, Онтарио и содержит знаки дивизии "Галичина". Другую поставили украинские ветераны Второй мировой войны в Эдмонтоне Альберта. На третьем, также в Эдмонтоне, изображен бюст Романа Шухевича, лидера украинских националистов и, как пишут BBC, "коллаборациониста нацистов, подразделения которого обвиняют в убийстве евреев и поляков".

Все памятники, датируемые 1970-80-ми годами, в последние годы подверглись вандализму, а слово "нацист" было нарисовано красной краской.

Во время второй мировой войны миллионы украинцев служили в Советской Красной армии, но тысячи других воевали на стороне Германии в дивизии "Галичина". Воевавшие с Германией верили, что это даст им независимое государство, свободное от советской власти, говорит профессор истории Восточной Европы в Университете Альберты Дэвид Марплз.

В то время украинцы ненавидели Советский Союз за роль Голодомора, который убил примерно пять миллионов украинцев. Ультраправые идеологии также набирали обороты в большинстве европейских стран в 1930-х годах, включая Великобританию, и Украина не была исключением, говорит профессор Марплз.

После поражения Германии некоторым солдатам дивизии "Галичина" был разрешен въезд в Канаду после того, как они сдались войскам союзников - этому сопротивлялись еврейские группы того времени.

"Некоторые канадцы украинского происхождения считают этих солдат и дивизию "Галичина" "национальными героями", которые боролись за независимость страны. Они также утверждают, что их сотрудничество с нацистской Германией было недолгим и что они в конце концов боролись и с Советским Союзом, и с немцами за свободную Украину", - пишут в BBC.

Но еврейская община смотрит на это по-другому. "Суть в том, что это подразделение, 14-е подразделение СС, было нацистским", - сказал BBC лидер B'nai Brith Canada Майкл Мостин.

Канада считалась с этой историей и в 1985 г. была создана комиссия, которой было поручено расследовать утверждение о том, что Канада стала убежищем для нацистских военных преступников.

В отчете, обнародованном комиссией в следующем году, сделан вывод, что нет никаких доказательств привязки украинцев, воевавших с нацистской Германией, к конкретным военным преступлениям. И "простого членства в дивизии "Галичина" недостаточно, чтобы оправдать судебное преследование", - добавляется в отчете.

С тех пор выводы отчета оспаривались еврейскими группами и некоторыми историками.