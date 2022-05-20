В Украине будут производить 3D-импланты костей для пострадавших в результате боевых действий
В Украине будут производить 3D-импланты костей и других частей тела для военных и гражданских, пострадавших в результате вторжения РФ
Об этом сообщил Минздрав .
Министерство вместе со Львовским территориальным медицинским объединением подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с американской корпорацией ADAM, специализирующейся на инновациях в области 3D-медицины. Документ позволит объединить усилия по развитию инновационных технологий в украинской системе здравоохранения.
Это позволит лечить военных и гражданских украинцев, пострадавших в результате военной агрессии России, с привлечением инновационных методов. действий", - подчеркнули в Минздраве.
Также меморандум предусматривает консультацию ученых и обмен опытом между украинскими и американскими специалистами.
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