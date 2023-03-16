Об этом в интервью BBC рассказал президент Энергоатома Петр Котин.

Он подчеркнул, что свет в Украине больше не будут выключать, если не будет новых вражеских обстрелов.

Котин отметил, что в настоящее время генерация покрывает все потребности потребителей , ведь активно работают ветровые и солнечные электростанции.

"Самая напряженная была ситуация в зимние месяцы. Мы их прошли. И то количество энергоблоков, которые работали зимой, сейчас не нужно. И поэтому сейчас профицит электроэнергии в энергосистеме. Фактически атомные энергоблоки оставались в работе на максимальном уровне все это время", - пояснил президент Энергоатома.

"Случившиеся повреждения энергоструктуры - это были повреждения линий и подстанций, которые соединяют атомные станции с энергосистемой. Если этих повреждений не будет, то весь объем, который нужен, можно будет забирать", - добавил он.

По его словам, вывод блоков АЭС в ремонт – плановая мера, которую обычно проводят летом.

"Именно в тот период, когда энергосистема потребляет меньше электроэнергии, когда есть солнечная и ветровая энергия. И также есть гидроэнергия на наших водохранилищах и гидроэлектростанциях", - сказал Котин.

"Так и было запланировано изначально балансом потребления и производства электроэнергии в энергосистеме Украины", - резюмировал он.