В Украине будут поочередно выводить в ремонт блоки АЭС: в Энергоатоме сказали, приведет ли это к отключениям света
В Украине будут поочередно выводить в ремонт блоки АЭС, однако это не повлияет на ситуацию в энергосистеме и не приведет к отключениям света в жилищах граждан
Об этом в интервью BBC рассказал президент Энергоатома Петр Котин.
Он подчеркнул, что свет в Украине больше не будут выключать, если не будет новых вражеских обстрелов.
Котин отметил, что в настоящее время генерация покрывает все потребности потребителей , ведь активно работают ветровые и солнечные электростанции.
"Самая напряженная была ситуация в зимние месяцы. Мы их прошли. И то количество энергоблоков, которые работали зимой, сейчас не нужно. И поэтому сейчас профицит электроэнергии в энергосистеме. Фактически атомные энергоблоки оставались в работе на максимальном уровне все это время", - пояснил президент Энергоатома.
"Случившиеся повреждения энергоструктуры - это были повреждения линий и подстанций, которые соединяют атомные станции с энергосистемой. Если этих повреждений не будет, то весь объем, который нужен, можно будет забирать", - добавил он.
По его словам, вывод блоков АЭС в ремонт – плановая мера, которую обычно проводят летом.
"Именно в тот период, когда энергосистема потребляет меньше электроэнергии, когда есть солнечная и ветровая энергия. И также есть гидроэнергия на наших водохранилищах и гидроэлектростанциях", - сказал Котин.
"Так и было запланировано изначально балансом потребления и производства электроэнергии в энергосистеме Украины", - резюмировал он.
- Ранее в Минэнерго заявили, что этой зимой Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте.
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