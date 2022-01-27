В Украине будут контролировать использование антибиотиков в ветеринарии
Министерство экономики разработало приказ, регулирующий и контролирующий использование антибиотиков в ветеринарной медицине
Об этом сообщается на сайте министерства.
Целью этой нормы является уменьшение рисков для здоровья людей, вызванных стойкостью бактериальных инфекций к противомикробным препаратам.
Отмечается, что антибиотики остаются основными лекарственными средствами для борьбы с бактериальными инфекциями в ветеринарной медицине.
"Неконтролируемое, чрезмерное применение такого лекарства в животноводстве приводит к тому, что проблема устойчивости к противомикробным препаратам является серьезной угрозой для здоровья людей", – сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
Известно, что новым приказом будет регулироваться порядок использования антибиотиков в ветеринарной медицине. Также устанавливают требования к представлению отчетов ветеринарами о том, сколько и какие антибиотики были использованы.
Замминистра экономики сообщил, что новое регулирование вступит в силу 21 марта 2023 года. Он разработан в соответствии с законом "О ветеринарной медицине", принятым Верховным советом 4 февраля 2021 года.
Кроме того, этот план является частью Национального плана действий по борьбе со стойкостью к противомикробным препаратам.
- Напомним, что с апреля украинцы смогут приобрести антибиотики в аптеках только по э-рецепту.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.82
Покупка 28.82Продажа 29.15
-
EUR
Покупка 32.24Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное