В Украине будут контролировать использование антибиотиков в ветеринарии

Об этом сообщается на сайте министерства.



Целью этой нормы является уменьшение рисков для здоровья людей, вызванных стойкостью бактериальных инфекций к противомикробным препаратам.



Отмечается, что антибиотики остаются основными лекарственными средствами для борьбы с бактериальными инфекциями в ветеринарной медицине.



"Неконтролируемое, чрезмерное применение такого лекарства в животноводстве приводит к тому, что проблема устойчивости к противомикробным препаратам является серьезной угрозой для здоровья людей", – сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.



Известно, что новым приказом будет регулироваться порядок использования антибиотиков в ветеринарной медицине. Также устанавливают требования к представлению отчетов ветеринарами о том, сколько и какие антибиотики были использованы.



Замминистра экономики сообщил, что новое регулирование вступит в силу 21 марта 2023 года. Он разработан в соответствии с законом "О ветеринарной медицине", принятым Верховным советом 4 февраля 2021 года.



Кроме того, этот план является частью Национального плана действий по борьбе со стойкостью к противомикробным препаратам.

Напомним, что с апреля украинцы смогут приобрести антибиотики в аптеках только по э-рецепту.