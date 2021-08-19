В Украине будут господствовать кратковременные грозовые дожди и сильный ветер, - прогноз на 20 августа от Натальи Диденко
Украинцам 20 августа следует ожидать дожди, грозы, сильный ветер и тепло до + 30 ° C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.
На остальной территории осадки маловероятны - антициклон Fridoline старается.
В Центре, на Юге, Севере завтра будет усиливаться ветер.
Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах + 24 ° C ... + 28 ° C, на Западе предполагается + 21 ° C ... + 26 ° C, в восточных областях + 25 ° C ... + 30 ° C.
В Киеве завтра, 20 августа, дожди маловероятны, в течение дня ожидается около + 25 ° C.
21, 22 и 23 августа в Киеве будет преобладать сухая, солнечная, теплая комфортная погода.
24 августа, в День Независимости, в столице днем и вечером вероятные периодические кратковременные грозовые дожди.
Ночью и утром - осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером в столицу пидсунеться атмосферный фронт, который и определит периодические грозовые дожди.
Дождь предполагается 24 августа на Западе и Севере Украины.
В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на День Независимости ожидается сухая солнечная погода.
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