В Украине будут господствовать кратковременные грозовые дожди и сильный ветер, - прогноз на 20 августа от Натальи Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.

На остальной территории осадки маловероятны - антициклон Fridoline старается.

В Центре, на Юге, Севере завтра будет усиливаться ветер.

Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах + 24 ° C ... + 28 ° C, на Западе предполагается + 21 ° C ... + 26 ° C, в восточных областях + 25 ° C ... + 30 ° C.





В Киеве завтра, 20 августа, дожди маловероятны, в течение дня ожидается около + 25 ° C.

21, 22 и 23 августа в Киеве будет преобладать сухая, солнечная, теплая комфортная погода.

24 августа, в День Независимости, в столице днем и вечером вероятные периодические кратковременные грозовые дожди.

Ночью и утром - осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером в столицу пидсунеться атмосферный фронт, который и определит периодические грозовые дожди.

Дождь предполагается 24 августа на Западе и Севере Украины.

В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на День Независимости ожидается сухая солнечная погода.





