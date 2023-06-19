Об этом информирует Наталья Диденко .

Вторник будет в Украине жарким.

Температура воздуха в течение дня составит +25...+30°C.

На западе местами +22...+26°C, на высокогорье Карпат +14...+20°C.

Кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях, днем на севере Украины и юге Крыма.

На остальной территории – сухая погода.

В Киеве во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно днем. Температура воздуха будет достигать +27...+29 °C.

Вскоре 21 июня начинается астрономическое лето с самым длинным днем и самой короткой ночью.