В Украине будет жарко, возможны кратковременные дожди: прогноз погоды на 20 июня от Натальи Диденко
Во вторник, 20 июня, в Украине прогнозируют жаркую погоду, однако в столице, на юге Крыма, в западных и северных областях возможны кратковременные дожди
Об этом информирует Наталья Диденко .
Вторник будет в Украине жарким.
Температура воздуха в течение дня составит +25...+30°C.
На западе местами +22...+26°C, на высокогорье Карпат +14...+20°C.
Кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях, днем на севере Украины и юге Крыма.
На остальной территории – сухая погода.
В Киеве во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно днем. Температура воздуха будет достигать +27...+29 °C.
Вскоре 21 июня начинается астрономическое лето с самым длинным днем и самой короткой ночью.
- 8 июня стало известно, что учёные предусматривают новые климатические модели на планете уже через 10 лет. Летний морской лед может полностью исчезнуть в Арктике.
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