В Украине будет царить сухая и солнечная погода: прогноз на 7 сентября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



По ее словам, в четверг повсюду будет властвовать преимущественно солнечная сухая воздушная масса, осадков не планируется.

В то же время уже по утрам можно увидеть туманы.

Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +22...+26 ° C. На северо-востоке будет колебаться от +19 ° C до +22 ° C, а на юге будет достигать +29 ° C.

Какая погода ожидается в столице

В Киеве четверг будет также с солнцем и свежим комфортным воздухом, +22...+24 ° C.

Синоптик отмечает, что далее погода в Украине будет такой же хорошей, как сейчас.