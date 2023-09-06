В Украине будет царить сухая и солнечная погода: прогноз на 7 сентября от Натальи Диденко
В четверг, 7 сентября, бабье лето в Украине еще продлится. На всей территории страны ожидается солнечная и теплая погода, без осадков
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в четверг повсюду будет властвовать преимущественно солнечная сухая воздушная масса, осадков не планируется.
В то же время уже по утрам можно увидеть туманы.
Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +22...+26 ° C. На северо-востоке будет колебаться от +19 ° C до +22 ° C, а на юге будет достигать +29 ° C.
Какая погода ожидается в столице
В Киеве четверг будет также с солнцем и свежим комфортным воздухом, +22...+24 ° C.
Синоптик отмечает, что далее погода в Украине будет такой же хорошей, как сейчас.
- Накануне во вторник, 5 сентября, в большинстве областей Украины прогнозировалась теплая и сухая погода. Как сообщила синоптик. такая тенденция будет продолжаться, и до конца недели ожидается бабье лето.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.24 Покупка 37.24Продажа 37.94
- EUR Покупка 40.19Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное