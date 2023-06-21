В Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди: прогноз погоды на 22 июня от Натальи Диденко
В четверг, 22 июня, на территории Украины прогнозируют жаркую погоду, однако в западных областях ожидаются дожди с грозами
Об этом сообщает Наталья Диденко.
Отмечается, что 22 июня на территории Украины температура будет колебаться от +25 до +30°C. Несколько прохладнее ожидается на крайнем востоке - +23...+26°C.
По данным Натальи Диденко, в западных областях Украины ожидаются дожди, местами с грозами. Также возможны локальные на Житомирщине и Винницкой области.
На востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.
В Киеве в четверг осадков не ожидается. Завтра днем будет жарко, температура воздуха будет достигать +28...+30°C.
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