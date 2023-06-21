Об этом сообщает Наталья Диденко.

Отмечается, что 22 июня на территории Украины температура будет колебаться от +25 до +30°C. Несколько прохладнее ожидается на крайнем востоке - +23...+26°C.

По данным Натальи Диденко, в западных областях Украины ожидаются дожди, местами с грозами. Также возможны локальные на Житомирщине и Винницкой области.

На востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве в четверг осадков не ожидается. Завтра днем будет жарко, температура воздуха будет достигать +28...+30°C.

Отметим, что сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния – самый длинный день и самая короткая ночь.