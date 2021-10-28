В Украине будет тепло и туманно, - синоптик Наталья Диденко
В Украину в последнюю пятницу октября 2021 г. придут потепление и туманы
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Завершающая рабочая пятница октября принесет в Украину комфортные дневные градусы", - сообщила она.
Максимально завтра ожидается в течение дня +10…+14 °C.
Теплее будет в западной части, до +17 °C, а прохладнее - на северо-востоке: Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская области, +8…+12 °C.
Дожди - вряд ли, антициклон крепко держится над территорией Украины.
Также в стране ожидаются туманы.
В Киеве завтра, 29 октября, осадков не будет, в течение дня воздух прогреется до +12…+14 °C.
Выходные обещают по всей Украине сухую, сравнительно теплую погоду, с порывистым ветром.
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