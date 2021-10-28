В Украине будет тепло и туманно, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завершающая рабочая пятница октября принесет в Украину комфортные дневные градусы", - сообщила она.

Максимально завтра ожидается в течение дня +10…+14 °C.

Теплее будет в западной части, до +17 °C, а прохладнее - на северо-востоке: Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская области, +8…+12 °C.

Дожди - вряд ли, антициклон крепко держится над территорией Украины.

Также в стране ожидаются туманы.

В Киеве завтра, 29 октября, осадков не будет, в течение дня воздух прогреется до +12…+14 °C.

Выходные обещают по всей Украине сухую, сравнительно теплую погоду, с порывистым ветром.





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