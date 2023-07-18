Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в среду Украина окажется значительно в сухом воздухе и солнечной погоде.

Прошлые дожди с атмосферным фронтом покинут нашу территорию и пойдут дальше на восток, а дожди с другим атмосферным фронтом еще не успеют дойти. Только в ближайшую ночь, вероятно, будет дождь в западных, восточных областях Украины и в Приазовье.

Также синоптик отмечает, что в субботу, 22 июля, на севере пройдут дожди. Температура опустится до +17...+19°C.

Однако в начале новой недели летняя погода стабилизируется, станет теплее.

Температура будет комфортной

По сравнению с рекордной жарой в Южной Европе и на севере Африки температура воздуха в Украине ожидается комфортной.

В течение дня термометры будут почти во всех регионах показывать +24...+29 °C. В южной части будет царить температура до +30 °C.

В столице – солнечно и сухо

В Киеве 19 июля осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+27°C.