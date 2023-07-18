В Украине будет сухая и солнечная погода до выходных: прогноз на неделю от Натальи Диденко
В среду, 19 июля, на всей территории Украины будет наблюдаться солнечная и бездождливая погода. Такие прогнозы синоптики делают к выходным, ведь в субботу станет прохладнее, особенно на севере
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в среду Украина окажется значительно в сухом воздухе и солнечной погоде.
Прошлые дожди с атмосферным фронтом покинут нашу территорию и пойдут дальше на восток, а дожди с другим атмосферным фронтом еще не успеют дойти. Только в ближайшую ночь, вероятно, будет дождь в западных, восточных областях Украины и в Приазовье.
Также синоптик отмечает, что в субботу, 22 июля, на севере пройдут дожди. Температура опустится до +17...+19°C.
Однако в начале новой недели летняя погода стабилизируется, станет теплее.
Температура будет комфортной
По сравнению с рекордной жарой в Южной Европе и на севере Африки температура воздуха в Украине ожидается комфортной.
В течение дня термометры будут почти во всех регионах показывать +24...+29 °C. В южной части будет царить температура до +30 °C.
В столице – солнечно и сухо
В Киеве 19 июля осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+27°C.
- В Европе наблюдается рекордно высокая температура – Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов, синоптики предупреждают, что жара будет продолжаться и на следующей неделе.
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