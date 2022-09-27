В Украине будет создан офис Продовольственной организации ООН, - Минэкономики

Об этом сообщило Минэкономики.

27 сентября Правительство приняло решение подписать Соглашение с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН - FAO - о создании в Украине Проектного офиса и оказании технической и гуманитарной помощи Украине. Это соглашение уполномочено подписать первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Украина давно и плодотворно сотрудничает с ФАО – организацией, миссией которой является борьба с голодом по всему миру, - сказала Юлия Свириденко. - Однако из-за войны, развязанной Россией, помощь нужна уже нам. ФАО оказывает ее, в частности, реализуя совместно с ФАО правительствами стран-партнеров программы поддержки украинских аграриев”. И продолжила: "Принятие Соглашения и создание в Украине офиса ФАО позволит поднять сотрудничество на более высокий уровень. Это касается также программ поддержки сельхозпроизводителя и оказания гуманитарной помощи украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Ожидаем более тесной координации в вопросах зернового экспорта. Украина и В дальнейшем будет помогать странам, где остро стоит вопрос продовольствия.

С самого начала широкомасштабного вторжения России Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН обновила План быстрого реагирования в Украине с целью помощи мелким украинским фермерам и средним производителям. По состоянию на середину августа на средства, выделенные странами и неправительственными организациями, ФАО предоставила экстренную сельскохозяйственную помощь (семенный материал, многоцелевую денежную помощь) 80 тысячам человек в 13 областях Украины.

"При финансовой поддержке, в частности, Японии, Канады и Minderoo Foundation, _ говорится на сайте Минэкономики, - ФАО совместно с Правительством Украины реализует Стратегию поддержки хранения зерна, целью которой является помощь фермерам временными средствами для хранения урожая и поддержка на высоком уровне экспортного потенциала Стратегия предусматривает поставку украинским аграриям рукавов для хранения зерна, оборудования для погрузки и разгрузки, а также модульных зернохранилищ".

В целом, на осуществление Плана быстрого реагирования в Украине и Стратегии по поддержке хранения зерна ФАО планирует привлечь 180,4 млн дол. США.

Международный валютный фонд выделил $1,4 млрд. дополнительной поддержки Украине

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