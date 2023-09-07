В Украине будет солнечно и сухо: прогноз погоды на 8 сентября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Сухо, солнечно, утро, вечер - свежие, даже острые", - отметила синоптик.

По ее словам, температура воздуха будет держаться на уровне +20...+25°C, на северо-востоке +18...+22°C, а на юге Украины прогнозируется до +28°C.

Какая погода ожидается в столице

В Киеве 8 сентября, по словам Натальи Диденко, можно ожидать солнечную погоду. Температура достигает +22°C

Тем не менее, синоптик отмечает, что жаркая погода вернется в Украину 12-13 сентября. Зато дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13-15 сентября.