В Украине будет солнечно и сухо: прогноз погоды на 8 сентября от Натальи Диденко
В пятницу, 8 сентября, на территории Украины будет теплая и солнечная погода. Осадки не прогнозируются
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Сухо, солнечно, утро, вечер - свежие, даже острые", - отметила синоптик.
По ее словам, температура воздуха будет держаться на уровне +20...+25°C, на северо-востоке +18...+22°C, а на юге Украины прогнозируется до +28°C.
Какая погода ожидается в столице
В Киеве 8 сентября, по словам Натальи Диденко, можно ожидать солнечную погоду. Температура достигает +22°C
Тем не менее, синоптик отмечает, что жаркая погода вернется в Украину 12-13 сентября. Зато дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13-15 сентября.
- Накануне в среду, 6 сентября, на всей территории страны ожидалась солнечная и теплая погода, без осадков.
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